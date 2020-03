Mégadeal dans les assurances, Aon veut racheter Willis

Aon va acheter Willis Towers Watson dans le cadre d'une transaction de près de 30 milliards de dollars qui combine les deuxième et troisième plus grandes sociétés de courtage d'assurance au monde. Il faudra évidemment que les autorités antimonopole donnent leur aval. L'accord entièrement réalisé en échange d'actions, serait le plus important jamais conclu dans le secteur. Il intervient presque exactement un an après l'échec des discussions précédentes entre les deux sociétés. Le directeur général d'Aon, Greg Case, et la directrice financière, Christa Davies, dirigeront la nouvelle société.