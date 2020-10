MicroStart ponctue son plan de relance pour les micro-entreprises

Après deux premières phases de soutien, MicroStart finalise son plan de relance. En avril dernier, face à la gravité de la crise sanitaire, l’institution de microfinancement avait décidé de se lancer dans un programme de soutien aux petites entreprises en trois étapes: urgence, relance et croissance. Cette dernière phase a été officiellement lancée la semaine dernière et prévoit d’injecter un peu plus de deux millions d’euros sous forme de "prêts d’honneur". Pouvant aller jusque 5.000 euros, ces prêts sont caractérisés par un taux d’intérêt nul et un étalement de remboursement d’une durée longue de 24 mois. "Concrètement donc, nous ne gagnons rien sur ces prêts", explique Emmanuel Legras, le CEO de MicroStart. "Pour les financer, nous avons dû faire un effort. Nous avons aussi pu compter sur le soutien de nos partenaires comme BNP Paribas Fortis, Funds for Good et la Région bruxelloise", explique le patron. "L’objectif est évidemment de soutenir l’économie, mais nous estimons que l’impact sera aussi positif pour nous. Ce soutien permettra à certains de nos clients d’éviter la faillite et donc limiter les non-remboursements de crédits précédemment octroyés", assure le CEO.