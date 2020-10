Mise en garde contre un nouveau type de fraude aux comptes sécurisés

Le principe est simple. Dans un premier temps, un malfaiteur tente d' extorquer le code secret de la victime via un message d’hameçonnage , que ce soit par mail, sur WhatsApp ou via les médias sociaux. Si celle-ci se laisse gruger, l'escroc peut alors effectuer des opérations frauduleuses.

"Ce type de fraude vise principalement les aînés car ils ne sont pas trop familiers des escroqueries en ligne et par téléphone."

Dans un second temps, l'aigrefin va contacter la victime par téléphone, en se faisant passer pour un agent de sa banque, et prétexter les transactions suspectes, pour lui demander de transférer tous ses avoirs vers un nouveau compte "à sécurité renforcée".

La fédération du secteur financier rappelle que les banques ne demandent jamais les codes bancaires de leurs clients, quel que soit le canal choisi, et qu'elles ne les appellent pas non plus pour leur demander d'effectuer des transferts.