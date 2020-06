Modrikamen fait la paix avec Ageas, cap sur BNP Paribas

Deal signé ce week-end

En réalité, les parties se parlaient depuis plusieurs mois sans que l'on puisse évoquer de réelles négociations. Selon nos informations, des discussions se menaient en parallèle avec BNP Paribas et avec Ageas. In fine, les choses se sont accélérées ce week-end et les négociations se sont faites à distance entre Mischaël Modrikamen et les avocats d'Ageas, Françoise Lefèvre et Xavier Taton (Linklaters). "J'ai accepté un deal séparé avec Ageas parce que je me rendais compte que la situation devenait de plus en plus complexe", nous a expliqué Mischaël Modrikamen. "Il falllait simplifier et clarifier", précise l'avocat. On l'a dit, motus et bouche cousue dans toutes les langues sur les montants de cette "opération calumet de la paix", mais a priori, on devrait se trouver dans les clous de l'accord dit du WCAM. En effet, une clause dite de la nation la plus favorisée prévoit que si une partie touche plus que les autres de la part d'Ageas, toutes les parties devront en recevoir autant.