Modrikamen veut saisir le dividende de 2 milliards de BNP

Toujours en piste plus de dix ans après le démantèlement de Fortis, Mischaël Modrikamen , l'avocat de plus de 1.000 petits actionnaires de l'ancien bancassureur, va déposer une requête devant le juge des saisies du tribunal de première instance afin de faire saisir le dividende de près de 2 milliards d'euros que BNP Paribas veut faire remonter de BNP Paribas Fortis vers le siège français de la banque.

Procédure suspendue

Dans le courant du mois d'octobre 2013, Mischaël Modrikamen, qui représentait plus de 2200 petits actionnaires de Fortis, avait intenté une action devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Contestant le démantèlement de Fortis et la vente des activités bancaires à BNP Paribas, l'avocat réclamait plus 5,2 milliards de dédommagement, un montant qu'il espère toujours faire revenir dans l'escarcelle d'Ageas, né sur les cendres de Fortis. Aujourd'hui, avec les intérêts judiciaires, ce montant s'élève a plus de 7 milliards d'euros, a encore précisé l'avocat.