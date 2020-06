Moins d'un milliard de crédit garanti par l'État

Les responsables de la BNB ont souligné le fait que les banques continuent à abreuver l'économie belge en liquidités. Ainsi, les organismes de crédit ont prêté pas moins de 23 milliards d'euros entre le début de la crise et la moitié du mois de juin, indique Febelfin. Seulement 3,2% de ce montant bénéficie de la garantie d'État, soit un total de 737 millions d'euros.

Or, l'État fédéral s'est engagé à garantir la bagatelle de 50 milliards d'euros dans le cadre de son plan de soutien. C'est donc à peine plus d'un pour cent de ce "bazooka" qui a été utilisé jusqu'à présent. "La première mouture avait été élaborée au début de la crise", précise Rodolphe de Pierpont, porte-parole de la fédération du secteur financier Febelfin. "Le régime de garantie a été adapté au début de ce mois, car cet outil ne correspondait pas aux besoins de financement des entreprises."

Nouveau régime de garantie

Quelque 78,8% des nouveaux crédits étaient ainsi inéligibles pour le système de garantie, principalement en raison de cette durée plus longue. "Garanti ou non, le crédit a continué à tourner", constate Rodolphe de Pierpont.

La BNB a par ailleurs également indiqué que plus de 130.000 reports de remboursement de crédit ont déjà été accordés aux professionnels depuis le mois de mars, dont plus de 80% au profit de PME et d'indépendants. Cela correspond au total à 9,8% des crédits professionnels en Belgique, pour un volume sous-jacent de 21,3 milliards d'euros.