Moody's détériore la perspective du système bancaire belge

Moody’s annonce faire passer la perspective du secteur bancaire belge de "stable" à "négative". Les systèmes bancaires danois, néerlandais, français, italien et espagnol subissent la même dégradation, tandis que l’horizon demeure négatif en Allemagne et au Royaume-Uni. Seules les banques suédoises et suisses échappent actuellement à ce marasme.