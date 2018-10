Mozzeno soutient les petites copropriétés

Mise en conformité de l’ascenseur, rénovation de la façade, nouvelle isolation du toit: il arrive que certains travaux entraînent des coûts difficilement supportables pour les petites copropriétés. "Le risque est alors réel de rentrer dans un cercle vicieux", selon Miguel Lamarche, le fondateur d’EasySyndic, un syndic dédié aux petites copropriétés et qui gère plus de 800 immeubles en Belgique. Des travaux nécessaires non effectués, reportés ou suspendus, des solutions provisoires qui se prolongent indéfiniment, des propriétaires qui doivent avancer des fonds pour les autres, la lente dégradation de l’immeuble, des tensions entre les différents propriétaires, etc."