Nagelmackers confirme la suppression d'une quinzaine de postes

La banque privée va licencier douze à quinze assistants commerciaux. Une conséquence de la nouvelle stratégie du groupe et des nouveaux comportements des clients.

Les organisations syndicales ajoutent que le management de la banque a par ailleurs refusé de conclure un plan social d'accompagnement et un moratoire sur les licenciements pour les prochains mois. "C'est du jamais vu dans le secteur", s'étrangle Philippe Samek.

Recentrage sur le private banking

Les collaborateurs qui seront amenés à quitter l'entreprise bénéficieront d'une aide à l'outplacement et d'un budget formation , ajoute le directeur, mais les syndicats regrettent que les possibilités de départ volontaire ne soient pas plus étendues.

Cette réduction de la voilure s'effectue dans le cadre du recentrage des activités vers le private banking et le wealth management au détriment du retail, annoncé en début d'année.

Yves Van Laecke ajoute que le ratio entre les assistants commerciaux et les conseillers-experts est historiquement très élevé chez Nagelmackers. Le changement de comportement des clients, de plus en plus portés vers les solutions numériques, a également pesé dans la balance.