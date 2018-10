"Nagelmackers n'est pas à vendre"

Depuis la reprise du contrôle du holding Anbang par le gouvernement chinois, les spéculations vont bon train sur la vente possible des activités belges – l’assureur Fidea et le groupe bancaire Nagelmackers. "Anbang a mandaté Deutsche Bank pour analyser les possibilités pour Fidea et la position de l’assureur sur le marché belge" , explique Tim Rooney, CEO de la Banque Nagelmackers. "Nous nous attendons à ce que Pékin prenne une décision définitive sur l’avenir de Fidea au sein du groupe au cours du premier trimestre de l’an prochain ."

Stabilisation

"Mon prédécesseur, Zhu Dashu, qui a quitté la banque en juin, voulait faire de Nagelmackers une banque universelle, avec une gamme de services financiers aussi large que possible, explique Tim Rooney. Ce n’était pas réaliste: en tant qu’acteur modeste, nous ne pouvons concurrencer les quatre grandes banques présentes en Belgique. C’est pourquoi nous retournons à nos racines et nous nous concentrons à nouveau sur les services de banque privée pour les clients fortunés et sur la gestion patrimoniale." Yves Van Laecke, responsable de la division Banque privée à la Nagelmackers, précise: "Nous n’allons plus proposer des crédits commerciaux et des prêts aux entreprises, sauf si cela s’inscrit clairement dans notre ambition d’attirer plus de ‘high net worth individuals’. Nous allons rechercher plus activement des clients disposant de capitaux à investir supérieurs à 1 million d’euros."