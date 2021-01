Nagelmackers recentre sa stratégie autour de la banque privée

La banque Nagelmackers a été fondée en 1747 à Liège, il y a 274 ans. C'est la plus vieille banque du pays toujours en activité.

Pour ce faire, l’enseigne va se concentrer sur trois axes : la constitution , la gestion et la transmission de fortune . "L’objectif final est de convaincre toute la famille de rester clients chez nous", indique Yves Van Laecke.

La banque va ainsi lancer un programme intitulé NextGen spécialement conçu pour les membres des générations X, Y et Z. À titre d’exemple, de webinars seront organisés pour les plus jeunes afin notamment de leur donner des notions relatives aux cryptomonnaies. "Mais nous n’investissons pas dans cet actif", précise Yves Van Laecke.

Banque familiale par excellence

Nagelmackers se redéploie donc entièrement sur le segment private et wealth . La conséquence est l’abandon de nouvelles relations retail. "Nous respecterons cependant nos engagements", assure le directeur. "Nous allons inviter tous les clients retail afin de voir si nous pouvons également les aider pour la constitution de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs financiers." Il préfère cependant ne pas donner le nombre de clients qui relèvent de ce segment.

Directeur de la banque privée et CCO de Nagelmackers

Le marché retail est saturé en Belgique, avec quatre grandes enseignes qui rassemblent plus de 80% des clients. Le Big Four accapare également une part significative du marché de la banque privée, mais de nombreux acteurs de moindre envergure s’y font une belle place. "Les cinq à dix années à venir seront importantes", estime Yves Van Laecke. "D’une part, il y aura les très gros acteurs qui jouent sur le prix. De l’autre, des plus petits joueurs qui doivent se spécialiser dans leur niche."