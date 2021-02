Nagelmackers supprime 15 emplois, les syndicats craignent un "tsunami"

Abandon chinois

"Il n'y a plus aucune logique commerciale et cela se reflète dans les résultats financiers", ajoute Philippe Samek, secrétaire national de la CNE.

L'emploi menacé

Une nouvelle réunion est prévue lundi entre représentants du personnel et direction. Le front commun entend demander l'ouverture de négociations , même si le nombre de licenciements n'entre pas dans le cadre de la procédure Renault. Sans une réponse positive, un préavis de grève et d'actions pourrait être déposé. Les syndicats craignent en effet que cette annonce ne soit que le début d'une vague de licenciements plus importante.

"La période Covid a montré dans les banques l'importance de la digitalisation et donc on s'attend à une vague de licenciements dans le secteur."

"Dans le cas précis de Naglemackers, nous avons des craintes, même si la banque n'est pas fragile, elle ne sait absolument pas où elle va et cela se traduit par des pertes d'emplois occasionnelles. À côté de cela, on sait que la période Covid a montré dans les banques l'importance de la digitalisation et donc on s'attend à une vague de licenciements dans le secteur", poursuit Philippe Samek.