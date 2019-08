"Ne pas entrer en Bourse cette année était la bonne décision" (Marc Raisière, CEO de Belfius)

L’introduction en Bourse de Belfius, prévue pour 2019, a finalement été reportée sine die par le gouvernement en septembre. Une décision que Marc Raisière, le patron du bancassureur public trouve justifiée. Entretien.

Alors que plusieurs de ses homologues mettent en garde contre la conjoncture particulièrement difficile que les institutions financières s’apprêtent à affronter en raison de la baisse continue des taux et du ralentissement de l’économie, Marc Raisière se dit "satisfait et serein". Les résultats de son entreprise ont beau avoir enregistré un léger recul, elle a réalisé une performance qu’il qualifie de "solide" lors du deuxième trimestre. "Ce qui est intéressant, c’est qu’en 2019, nous avons enfin fait une année sans plus-value, alors que l’année passée, nous en avions réalisé deux majeures: la vente des emprunts d’État italiens, qui avaient rapporté une trentaine de millions d’euros, et celle de notre participation dans l’aéroport de Liège pour 23 millions d’euros."

L’introduction en Bourse du bancassureur public, prévue pour 2019, a finalement été reportée sine die par le gouvernement en septembre. Une décision notamment motivée par la poursuite de l’imbroglio Arco et les conditions de marché particulièrement difficiles. Alors que la question des taux est sur les lèvres de tous les banquiers du pays, Marc Raisière constate que la prudence dont fait preuve Belfius depuis quelques années était justifiée.

"Les banquiers doivent mieux accepter la réalité et arrêter de penser que tout ce qu’ils entreprennent va dans la bonne direction."

"Je ne veux pas être arrogant ou prétentieux, mais ce que nous avions prédit à ce moment-là est arrivé: dans un environnement avec des taux très bas, une rentabilité des capitaux propres de 8 à 10% serait une bonne chose. Je ne dis pas que nous sommes fiers de cela, mais de manière générale, les banquiers doivent mieux accepter la réalité et arrêter de penser que tout ce qu’ils entreprennent va dans la bonne direction."

L’État belge demeure l’unique actionnaire de Belfius. N’est-ce pas un handicap dans un pays où la formation du gouvernement fédéral peut prendre 600 jours?

J’avais dit qu’une introduction en Bourse aurait deux avantages. D’abord, ne plus être dépendant à 100% du gouvernement, qui est également notre contrôleur en dernier ressort. Ensuite, cela nous aurait permis d’obtenir des moyens supplémentaires sur les marchés financiers. Mais je peux vous assurer que le gouvernement n’est jamais intervenu dans la gestion de Belfius. Nous avons évidemment eu des discussions lorsque nous préparions notre IPO, mais toujours d’une manière très professionnelle.

N’êtes-vous pas satisfait, vu le contexte général, que l’introduction en Bourse de Belfius n’ait pas eu lieu cette année?

Je ne l’exprimerais pas comme ça. Cela nous a rendu la vie plus facile, même s’il s’agit d’une occasion manquée. Cela étant, la décision du gouvernement était la décision correcte. Mais j’aurais aimé être défié par les marchés financiers sur la base du business model. Je crois beaucoup en celui-ci. Je suis certain que si nous avions fait l’IPO, nous aurions eu beaucoup de succès. Pourtant, nous n’avons jamais promis autre chose qu’un rendement de 8 à 9%.

Vue en plein écran ©BELGA

Erik Van den Eynde, le CEO d’ING Belgique, a récemment plaidé pour la suppression du taux minimum légal de 0,11% sur les carnets d’épargne. Comment vous placez-vous dans ce débat?

Cela ne correspond qu’à une infime partie des problèmes que rencontre le secteur bancaire. Le taux de 0,11% que Belfius doit payer à ses clients représente 30 millions d’euros brut. Pensez-vous vraiment que cela modifier notre business model? Nous avons effectivement été mis sous pression sur nos marges d’intérêt, mais nous sommes parvenus à compenser cela par l’augmentation du volume du crédit et de nos activités. Cet environnement nous a donné une impulsion.

Nous étions convaincus que les taux allaient rester très bas et qu’atteindre un return on equity de 8% constituerait une belle performance, alors que les autres ont visé 12%. C’est là se mettre une pression insupportable sur les épaules.

Les normes régulatives instaurées par la Banque centrale européenne n’obèrent-elles pas également l’activité des banques?

C’est un défi. La pression des taux d’intérêt existe depuis 2015 ou 2016, mais on a simplement pu la compenser par l’effet de volume et on a dû absorber la régulation. Ce que nous demande le régulateur est-il fou? Non! Il ne faut jamais oublier ce qui s’est passé entre 2006 et 2008. Le secteur bancaire était en faillite en raison de manquements dans le risk management et d’un manque de capitaux. Je trouve que l’on se trouve dans une situation que la BCE a parfaitement gérée. Les banques ont effectivement été mises sous pression par la régulation, les taux d’intérêt, mais on a pu compenser cela par une économie assez dynamique.

"Nous ne pouvons plus accepter qu’un simple crédit hypothécaire soit décidé en plus d’une heure."

Comment appréhendez-vous la conjoncture actuelle et son évolution à court terme?

Notre vision chez Belfius est de dire qu’il y aura un ralentissement de l’économie. Parce qu’il y a plein de raisons pour cela: l’inflation faible, les tensions commerciales, le Brexit, la crise des migrants qui crée des tensions entre les pays, etc. La BCE a-t-elle intérêt à diminuer ses taux? Ils sont suffisamment faibles aujourd’hui pour aller encore plus bas. Et je crois que la BCE n’a pas intérêt à avoir des banques fragilisées, car dans ce cas-là, elles auront deux attitudes possibles: ou bien elles feront plus de crédits, et là le risque de bulle sera important, ou elles ne feront plus trop de crédits et se contenteront de gérer leur capital.

Est-il possible d’en faire encore plus en matière d’efficacité, notamment sur la compression des coûts?

Au sein du management, nous sommes passés en cinq ans de 180 à 120 senior managers. Entre 2020 et 2025, 841 équivalents temps plein s’en iront de manière naturelle. C’est un de nos avantages. J’avais dit l’année passée que nous ferions le gros dos et que nous attendrions deux ans. Et c’est un défi! Ces 841 personnes ne seront pas remplacées, mais nous allons engager 300 ou 350 nouveaux profils. Cela représente une perte de 500 ETP nette, mais nous ne ferons pas de plan social.

La numérisation et la recherche de nouvelles sources de revenus ont enclenché une nouvelle vague de fusions et de reprises. Cet été, Crelan a engagé des discussions exclusives avec Axa Banque.

Les petites banques vont effectivement rencontrer des difficultés dans ce climat. Le cas de Crelan est intéressant: cela signifie qu’il y aura un concurrent en moins. Nous n’avons pas analysé la situation d’Axa Banque, car une pure banque avec un réseau d’agences ne nous intéresse pas.

Vue en plein écran ©BELGA

Vous n’avez jamais caché que Belfius pourrait se montrer intéressée par une reprise dans le secteur de la gestion d’actifs. On a déjà cité le cas de Nagelmackers, alors que Degroof/Petercam pourrait aussi être mis à l’encan.

Nous allons analyser la situation pour Nagelmackers et voir dans quel segment clients elle est active. Quant à Degroof/Petercam, ce pourrait être très intéressant pour Belfius si elle se retrouvait sur le marché. Nous enregistrons une croissance organique d’un petit quatre milliards d’euros. Si nous procédons à des rachats, ils devront être de taille comparable ou très complémentaires.