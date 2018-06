"Ne ratons pas le train de l'open banking, c'est maintenant qu'il passe"

Les quatre grandes belges ont bien bossé pour numériser leurs services bancaires, estime Deloitte. Très bien, mais il s’agit à présent de ne pas louper la phase suivante: ouvrir son app à des services non bancaires. Qui est prêt à jouer le jeu?

Où en sont les banques belges dans la course au digital? Deloitte a comparé 200 banques européennes quant à leur degré de digitalisation. Et la conclusion est que les quatre grandes enseignes dominant le paysage belge (Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING) ont bien bossé dans la numérisation de leurs services bancaires.

Elles font mieux que 37% des banques étudiées qui en sont encore à digitaliser des fonctionnalités de base et font partie de la majorité des enseignes (52%) qui ont déjà numérisé la plupart des services bancaires courants. Mais devant ce peloton, il y a une échappée (10%) de banques qui sont plus loin et s’activent déjà dans l’open banking. "Les banques belges ont bien mené la première vague digitale, celle du mobile banking, résume Kasper Peters, partner chez Deloitte. À présent, elles prennent du retard dans l’open banking par rapport à ce qu’on voit dans d’autres pays comme la Pologne, mais rien d’insurmontable à ce stade."

"La vérité est que très peu d’entreprises belges sont prêtes." Geert Van Mol Chief digital officer chez Belfius





♦ L’open banking, la banque ouverte. Avec l’ouverture des services financiers dont la nouvelle directive sur les paiements (PSD2) n’est qu’un avant-goût, les banques vont partager avec des tiers les données de leurs clients, si du moins ceux-ci donnent leur accord. Cela se fera progressivement, à mesure que les firmes seront au point technologiquement et rendront disponible leurs API (pour "application programming interface", un API est une interface qui permet à deux systèmes de dialoguer et d’échanger des données).

Au départ d’une même app bancaire, le client pourra (on insiste, s’il le souhaite) avoir une vue d’ensemble sur ses comptes courants et effectuer des paiements. "Mais ce n’est que le début de l’open banking", annonce Geert Van Mol, chief digital officer chez Belfius, invité par Deloitte à participer à un entretien avec L’Echo sur le sujet.

"PSD2 est le précurseur d’une nouvelle période qui va durer 5 à 10 ans. Aujourd’hui que voyons-nous? Chaque entreprise – nous y compris – cherche à avoir un contact direct avec le client. Mais la chaîne de valeur peut être plus intégrée que cela. Nous allons par exemple mettre des API à la disposition de plateformes comme Immoweb pour qu’un crédit puisse commencer chez eux. En sens inverse, nous allons aussi intégrer des services non bancaires sur notre app."

Que peut-on imaginer?

Kasper Peters Regardez en Chine ce que devient Alipay. C’est une solution de paiement en ligne évidemment, mais on y trouve aussi plus de 150 fonctionnalités que les gens utilisent tout le temps: commander un taxi, consulter la météo, etc. Les possibilités sont très nombreuses.

Geert Van Mol La révolution digitale permet à n’importe quelle entreprise de n’importe quel secteur de pénétrer le secteur financier. Mais l’inverse est vrai aussi: le secteur financier peut aussi s’inviter dans n’importe quel secteur digitalisé. Alipay a pris la place laissée vide par les banques chinoises, qui n’ont pas investi dans l’innovation du fait qu’elles sont des banques d’Etat. En Belgique c’est différent, les banques ont pris cette place. En plus, nous avons non seulement une relation avec nos clients mais c’est aussi une relation de confiance et sécurisée. C’est pour cela que nous pouvons avoir un rôle d’intégrateur.

Nouer des partenariats, mais avec qui?

G. V. M. La vérité est que très peu d’entreprises belges sont prêtes. Déjà, d’un point de vue technique, très peu disposent aujourd’hui d’API. Ensuite, chaque CEO veut que son entreprise ait sa propre app et garde la relation client. Quand on a voulu être sponsor des Diables Rouges, on voulait aussi développer une plateforme digitale permettant à plusieurs partenaires de proposer leurs produits et services. On a parlé en ce sens avec Delhaize, Colruyt, AB InBev, etc. C’était une belle occasion, mais c’était trop tôt. Autre exemple: on aimerait lier les chèques-repas à notre app, cela simplifierait la vie du consommateur. Mais les deux grands acteurs, Edenred et Sodexo, ne sont pas encore prêts à jouer le jeu, ils veulent développer leur propre écosystème. Je comprends le point de vue mais c’est dommage car il faudrait qu’on puisse développer, avec le top des entreprises belges, des accords pour connecter nos services. Cela dit, c’est quand même en train de bouger. On avance avec plusieurs entreprises belges pour connecter des offres dans notre app, cela va se concrétiser avant la fin de l’année.

K. P. La Belgique a perdu la bataille de l’e-commerce, ne faisons pas une deuxième fois la même erreur. Le train de l’open banking est lancé, c’est le moment de monter à bord.

G. V. M. Nous regardons dans quel domaine nous voulons élargir notre chaîne de valeur. Nous n’allons pas aller partout, parce que passer d’un secteur à l’autre n’est pas chose aisée, pas du tout. Mais aller dans ce qui est collatéral à nos activités, ça oui, de façon progressive. Par exemple, d’ici la fin de l’année, il sera possible de commander des chèques-services sur notre app. Si le client est satisfait de ce service, on en proposera d’autres. Dans l’internet des objets aussi, cela va bouger. En tant que bancassureur, nous investissons en partenariat dans des solutions permettant de vivre plus longtemps à la maison. D’ici deux à trois ans, il y aura des choses concrètes. Même chose pour la sécurité de la maison, par exemple. Pourquoi fait-on cela? Parce que le client cherche ces solutions.

Techniquement, la banque est-elle prête?

G. V. M. On est en train de changer tout le système IT de la banque et la règle numéro un est: "API First". Tout ce qu’on programme, tout le core banking, toutes les fonctionnalités doivent être développées en mode API. Par exemple, nous sommes en train de revoir la chaîne crédits. Si demain on veut faire quelque chose avec Immoweb ou un acteur de ce type, ce sera possible car notre système aura été pensé pour cela. Si votre IT n’est pas prête, vous ne pouvez pas développer ce genre de partenariats. La première vague digitale – Mobile First – était visible car cela s’est traduit par une app que 1,1 million de clients utilisent une fois par jour en moyenne. Ici, cette nouvelle phase digitale ne se voit pas. C’est de la cuisine interne mais c’est fondamental pour la suite.

Qu’est-ce qui pourrait entraver l’essor de l’open banking?

K. P. Le risque existe que les conseils d’administration des banques se disent: "On a beaucoup investit dans l’innovation, le mobile banking etc., et où est le return de tous ces investissements? Notre part de marché n’a pas tellement bougé. Alors, faisons une pause."

G. V. M. Je trouve parfois — c’est un avis personnel – que dans la révolution digitale, les entreprises belges regardent beaucoup leurs bénéfices à court terme. Pour moi, il est plus important d’investir dans la Belgique de demain: la santé, la nouvelle mobilité, le digital, la connectivité, les énergies du futur, etc. Les entreprises qui font la balance entre bénéfices et investissements seront les gagnantes dans 10, 20 ans.