NewB dépose sa demande de licence bancaire

L'idée de créer une nouvelle banque coopérative a surgi au lendemain de la crise financière. À l'automne 2013, ses fondateurs introduisent à la FSMA un prospectus en vue d'émettre des actions et ainsi constituer les fonds propres nécessaires à une banque. Parallèlement, des contacts avaient été pris avec la BNB et la BCE en vue d'obtenir le sésame: une licence bancaire. Mais aucune de ces démarches n'aboutira.

Bernard Bayot, président de NewB, ne voit pas cette période comme une perte de temps. Elle a permis d'améliorer les contacts avec les régulateurs. Il souligne aussi que les mois et les années qui ont passé n'ont pas effrité la base des coopérateurs. Et d'ajouter que les mouvements citoyens qu'on observe actuellement avec les marches pour le climat ou les gilets jaunes prouvent que la demande est bel et bien là et que le moment est particulièrement bien choisi.