NewB espère lancer ses activités bancaires dans les 9 mois

Le 24 février prochain sera une date clé dans le projet, alors que la BCE donnera sa décision quant à l’obtention de la licence bancaire. Selon la "compréhension" du management de NewB, la décision devrait être "binaire", soit un oui, soit un non.

Dossier bientôt en route

"Conflits d’intérêts, Mifid, anti-blanchiment, etc. énormément de travail a déjà été fait avec la FSMA sur sa mission de protection des consommateurs. Il reste maintenant le prospectus. On espère que tout cela se passe avant la fin de l’année", détaille Koen De Vidts, administrateur de NewB.

Changement de statut indispensable

NewB propose déjà des produits d'assurance depuis le début de l'année. Mais cette étape lui permettra de devenir une banque à part entière avec dépôts et crédits, le tout dans un modèle "éthique" qui se concentre sur les métiers de base d'une banque.

"Demain, les citoyens auront une banque axée sur la transition climatique. Nous ne donnerons dans un premier temps que des crédits pour la mobilité douce, la performance énergétique des bâtiments et la petite production d’énergie photovoltaïque", ajoute le président.

Les crédits immobiliers ne seront pas proposés dans un premier temps, car ils comportent une dose de risque à plus long terme. "Dans un souci de prudence, nous allons commencer avec des crédits à plus court terme", dit Bernard Bayot.

NewB entend être une banque entièrement en ligne et lancer une application moderne bancaire. Il y aura un call center basé dans ses bureaux à Bruxelles pour également aider les clients.

Si la coopérative reçoit le statut de banque, elle bénéficiera de la garantie de 100.000 euros sur les comptes d'épargne. Ceux ne seront pas rémunérés. "Plutôt que de faire semblant et de payer 0,11%, on trouve plus normal d'expliquer que les comptes d'épargne ne seront pas rémunérés pour le moment", dit Olinger.