NewB se donne 33 jours pour trouver 30 millions d'euros

Cette opération a reçu ce vendredi le feu vert de la FSMA , l'Autorité des services et marchés financiers. "À partir de 14 heures (ce vendredi), nous démarrons une campagne de capitalisation qui durera 33 jours et aura pour objet de lever 30 millions d'euros, condition sine qua non et probablement la dernière pour obtenir une décision favorable de la Banque centrale européenne (BCE) quant à la demande d'agrément bancaire", a expliqué le président de NewB, Bernard Bayot, au cours d'une conférence de presse. Cette opération permettra de porter le capital de NewB à 45 millions d'euros.

Si la levée de fonds se déroule comme espéré et si la BCE accorde l'agrément, une décision attendue pour le 24 février 2020 au plus tard, NewB pourra commencer ses activités bancaires en mai ou juin 2020. Des activités annoncées comme "éthiques, transparentes et 100% tournées vers la transition énergétique" avec des crédits qui seront entièrement consacrés à la mobilité douce, à la performance énergétique des bâtiments et à la petite production d'énergie renouvelable. "C'est un moment important et même historique puisqu'il n'y a plus eu de création de banques 'from scratch' en Belgique depuis plus de 50 ans", a ajouté Bernard Bayot.