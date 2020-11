NewB, un modèle unique pour une banque éthique...

La Belgique a été l’épicentre du cataclysme sur le continent. Fortis , première institution financière du royaume, s’est retrouvée au bord du gouffre, coupable d’avoir été trop vorace avec le rachat d’ABN Amro. Elle ne devra son salut qu’à l’intervention de l’État. Les trois autres grandes enseignes du pays: KBC , Dexia et ING connaîtront aussi de sérieux déboires et seront également secourues par le secteur public.

Face à cette rapacité mise à nue, un projet ambitieux naît au milieu de l’été. Vingt-quatre ONG, des syndicats et des organisations de la société civile se donnent un objectif un peu fou: fonder une banque coopérative. Son acte de constitution indique ainsi que les bénéfices ne représentent pas un objectif en soi . Les ambitions de la nouvelle structure sont de proposer un financement durable et de soutenir l’économie locale.

En juillet 2013, ils sont plus de 1.200 coopérateurs à participer à l’assemblée générale qui approuve la création de la banque à une majorité de 99% . Symboliquement, la décision est prise sur le plateau du Heysel. Quatre ans plus tôt, c’est là que les actionnaires de Fortis avaient fait entendre leur voix alors que le destin du bancassureur vacillait.

Grands débuts

Ces débuts ont lieu dans un contexte difficile. Si le management de la banque avait anticipé l’environnement de taux bas, il fut pris à froid par la pandémie et la crise économique consécutive . "Ce contexte peut être porteur", estime cependant Thierry Smets, le tout frais CEO. "Il y a une prise de conscience en faveur de nos valeurs." Parmi celles-ci, il cite la sobriété et la simplicité. "Cela sonnait peut-être ringard il y a quelques années, mais ça revient au goût du jour."

Première banque lancée en Belgique à partir d’une feuille blanche depuis plusieurs dizaines d’années, NewB s’attaque à un marché saturé où quatre mastodontes se partagent la part léonine du festin. Dans un premier temps, la coopérative propose des comptes à vue et d’épargne (non réglementés et donc non rémunérés) à destination des particuliers. À partir de juin, une carte de paiement Visa Debit/Bancontact sera lancée. Dans le courant de l’année, la coopérative proposera également un fonds d’investissement "en ligne avec sa charte et ses valeurs".