Nickel, "le compte sans banque", débarquera en Belgique en 2022

Nickel proposera ses comptes via des commerçants. Elle complétera l'offre de BNP Paribas en Belgique en s'adressant aux publics les moins bancarisés.

La famille BNP Paribas va bientôt s’agrandir en Belgique. Après le vaisseau amiral BNP Paribas Fortis, les enseignes de niche Hello bank! et Fintro, et enfin bpost banque, qui passera entièrement dans le giron de BNPP Fortis cette année, le compte Nickel fera ses premiers pas dans le royaume en 2022.

Son nom ne résonne peut-être pas de manière familière dans vos oreilles, mais en France, Nickel a séduit quelque 1,9 million de clients depuis sa naissance en 2013. Racheté en 2017 par le groupe BNP Paribas, qui en détient 95% aujourd’hui, cet établissement travaille de manière très particulière pour le secteur bancaire. En effet, elle repose essentiellement sur un réseau d’environ 6.000 buralistes dans l’Hexagone.

"Nous accueillons tous les types de population, nous avons dès lors un rôle d’inclusion financière." Thomas Courtois CEO Nickel

Le mois passé, l’enseigne a démarré ses activités à l’étranger, avec l’ouverture des premiers comptes en Espagne. Son développement international va se poursuivre dès le premier trimestre 2022 avec un lancement simultané au Portugal et en Belgique. L’enseigne ambitionne d’être présente dans quatre pays européens supplémentaires à l’horizon 2024.

"Payer et être payé"

Nickel, c’est "le compte sans banque". La marque ne possède pas d’agence et intègre ses nouveaux clients soit via présouscription à domicile, soit via un enregistrement dans un de ses points de vente. Les dépôts et les retraits d’argent liquide s’effectuent également directement chez le buraliste partenaire.

"Notre offre se fonde sur quatre valeurs fortes: l’universalité, la simplicité, l’utilité et la bienveillance", expose Thomas Courtois, CEO de Nickel. Tout un chacun peut ainsi ouvrir un compte auprès de son établissement, même les personnes frappées d’une interdiction bancaire. "Nous accueillons tous les types de population, nous avons dès lors un rôle d’inclusion financière", explique-t-il.

Nickel n’accorde pas de prêt, et ne fait donc face à aucun risque de crédit. De la même manière, elle fonctionne en temps réel et ne permet pas à ses clients d’être en découvert. "Notre promesse est simple: payer et être payé", résume Thomas Courtois. Le patron de l’enseigne prend comme exemple la grille tarifaire, qui ne compte que 17 lignes.

Librairies, supermarchés, postes

En Belgique, Nickel mène actuellement des discussions avec plusieurs partenaires potentielles pour son réseau de distribution. "Nous cherchons un réseau dense, populaire, avec une forte fréquentation et tenu par des indépendants", indique le CEO.

300.000 clients Nickel ambitionne d'attirer 300.000 clients en Belgique endéans les cinq prochaines années.

S’il ne peut pas en dire en plus, on peut supposer qu’il sonde les différents réseaux de libraires présents dans le pays. De la même manière, les supermarchés pourraient également constituer un guichet intéressant pour la marque. Enfin, BNP Paribas Fortis a annoncé en fin d’année passée qu’elle allait mettre la main sur l’intégralité du capital de bpost banque. Nickel pourrait dès lors tirer profit des 660 bureaux de poste du pays.

L’objectif est en tout cas de développer une offre locale, notamment un compte IBAN belge, avec un réseau local. Une dizaine de personnes vont être engagées dans un premier temps pour développer la marque en Belgique, gérer le réseau de distribution et communiquer.