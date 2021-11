"Nous avions un peu perdu de vue le client" (Peter Adams, CEO d'ING Belgique)

"Nous ne serons pas la banque de l’avenir avec quelques gadgets et fonctionnalités en plus, mais en comprenant mieux ce que veulent nos clients", indique Peter Adams, CEO d'ING Belgique.

Ni écosystème tendance ni partenariat spectaculaire avec des acteurs en dehors du secteur bancaire. Après une période turbulente, le CEO Peter Adams veut surtout ramener ING Belgique à ses fondamentaux.

Patron de la quatrième banque de Belgique, Peter Adams ne manque pas de tempérament pour redynamiser une entreprise au long et prestigieux passé. Cette semaine, il y a en effet exactement 150 ans que naissait la Banque de Bruxelles, qui allait finalement devenir ING Belgique.

En janvier dernier, lorsque Peter Adams a pris les rênes d’ING Belgique, cet ancien consultant avait déjà prouvé sa capacité à relever de grands défis. Et cette nouvelle mission n’en manque pas. ING Belgique est sortie en effet affaiblie d’une lourde restructuration – lancée il y a cinq ans et menée en parallèle avec un projet d’harmonisation informatique belgo-néerlandais – qui a révélé de profondes différences juridiques, technologiques et culturelles avec sa maison-mère.

Concentré sur la résolution de ces problèmes, ING Belgique s’est fait rattraper par ses concurrents qui ont lancé, entre-temps, des applications bancaires mobiles très performantes, à la grande frustration tant des clients que du personnel de la filiale belge du groupe néerlandais.

Vous avez un sacré retard à rattraper…

Ces quatre dernières années, nous avons passé trop de temps à améliorer notre fonctionnement interne. Nous avons ainsi un peu perdu de vue nos clients. Nous opérons déjà dans un environnement d’une grande complexité en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, du tsunami de nouvelles réglementations et de l’évolution rapide du comportement des clients. Puis a déboulé la pandémie. Et notre banque a réussi à rendre cet environnement encore plus difficile en y ajoutant plus de règles et plus de dispositifs.

Nous devons à présent tout mettre en œuvre pour simplifier à nouveau la vie de nos clients. Nous ne deviendrons pas la banque du futur en ajoutant sans cesse toutes sortes de gadgets et fonctionnalités. Mais en comprenant très finement ce que sont les besoins de nos clients et en continuant à investir dans nos équipes. Parce que les tendances observées depuis quelques années dans le secteur bancaire se poursuivront et que notre personnel doit pouvoir les accompagner.

Qu’entendez-vous par "simplifier les opérations bancaires"?

Cela ne signifie pas que nous n’allons plus proposer que des services bancaires de base, mais nous voulons réduire autant que possible la complexité ressentie par les clients. Pour les clients retail, nous proposerons ainsi également pour toutes nos solutions une version mobile. Par exemple, ils pourront bientôt recevoir immédiatement, via l’app, le code pin de leur nouvelle carte de banque. Nous devons également réduire le nombre de produits. Les banques proposent généralement des centaines de produits pour les opérations bancaires du quotidien, les assurances, les placements, etc. Les clients ne s’y retrouvent plus.

Pour les entrepreneurs, simplicité rime aussi avec rapidité: nous mettons au point par exemple une formule qui nous permettra d’approuver, en l’espace de cinq minutes, des crédits jusqu’à 100.000 euros.

Les syndicats craignent que ce retour à la simplicité présage de nouvelles économies et fermetures d’agences…

Ce plan a été lancé pour répondre aux souhaits exprimés par nos clients. Une enquête a révélé que neuf clients sur dix veulent pouvoir mener à distance un premier entretien au sujet d’un crédit hypothécaire. Et pour les placements, les réponses vont dans le même sens. Le monde a profondément changé depuis dix ou quinze ans. Une agence se profile de plus en plus comme un lieu qui propose une expertise. Il revient au client de décider s’il veut y recourir en allant à l’agence ou chez lui. Dans trois à quatre ans, nous aurons toujours un réseau d’agences. Mais sera-t-il plus petit? Peut-être bien.

Lors du 150e anniversaire de la banque, vous avez souligné son rôle pour l’économie belge. Mais les critiques rétorquent qu’il est moins évident d’obtenir des crédits ici étant donné que les centres de décision du groupe ING sont à Amsterdam.

Les critiques visant la lenteur de l’octroi des crédits sont en partie justifiées. Aujourd’hui, cela dure trop longtemps, notamment en raison de processus internes trop compliqués. Mais il n’est pas exact de dire que tout dépendrait d’une maison-mère étrangère. Tous nos comités de crédit opèrent à l’échelle locale. Nous ne contactons le siège central que pour quatre ou cinq dossiers exceptionnels tout au plus par an.

La Belgique est et reste l’un des principaux marchés domestiques pour ING. Je démens formellement les rumeurs que l’on entend parfois à propos d’une volonté du groupe de vendre ses activités belges. La Belgique représente environ un cinquième des recettes totales du groupe. ING ne peut donc être prospère que si nous le sommes aussi.

Il est frappant de constater que vous, avec plus de 20 ans d'expérience en tant que consultant, plaidez pour plus de simplicité. Ces dernières années, presque tous les rapports de consultance ont souligné l'importance des écosystèmes ou des partenariats étendus en dehors du secteur financier.

Même si je comprends pourquoi certaines banques veulent se voir comme la plaque tournante d'un grand écosystème, je n'ai jamais été un grand partisan de cela. C'est le résultat d'un inward thinking process (processus de réflexion interne), dans lequel les institutions financières se prennent trop pour la mesure de toute chose. Quand je vois quelles applications de réseaux sociaux mes deux fils adolescents utilisent, je me dis : "En tant que banque, débarrassez-vous de cette ambition, de devenir l'application la plus populaire."

En ce qui me concerne, l'enjeu en tant que banque n'est pas celui d'écosystèmes, de vendre des cartes téléphoniques ou d'autres produits télécoms. Essayer tout simplement d'être la meilleure banque possible, c'est un retour à l'essentiel, mais je pense que c'est beaucoup plus révolutionnaire que beaucoup d'autres projets."

