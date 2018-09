Nouveau job pour celui qui avait proposé l'OPA de Fortis sur ABN Amro

Andrea Orcel, le patron d'UBS, prendra la tête de Banco Santander en janvier prochain. C'est lui qui, en 2007, avait proposé à Fortis, Royal Bank of Scotland et Banco Santander de lancer une OPA sur ABN Amro.

Banco Santander, la plus grande banque espagnole, vient d’annoncer la nomination au poste de directeur général de l’Italien Andrea Orcel , actuel patron de la banque d’investissement UBS. Si ce nom ne parlera pas immédiatement au grand public, les petits actionnaires de Fortis ne l’ont probablement pas oublié.

En 2007, Andrea Orcel qui était un peu le banquier vedette de Merrill Lynch Europe est celui qui a amené la potentielle OPA d’ABN Amro sur un plateau à Fortis, Royal Bank of Scotland et Banco Santander, les trois banques qui rêvaient de se payer leur concurrent batave.

La suite de l’histoire est connue. Le montant de l’OPA (71 milliards d’euros) était trop élevé et le timing de l’opération s’est heurté à la crise qui a frappé le monde de la finance en 2008. "Si vous faites quelque chose avec conviction et que le résultat n’est pas celui que vous aviez imaginé, vous ne pouvez qu’avoir des regrets", avait-il laissé entendre lors d’une interview accordée en 2015 au Financial Times à propos du deal avorté de l’OPA sur ABN Amro.