Nouveau président chez Rothschild & Co

Héritier d'une longue dynastie de banquiers, Alexandre de Rothschild va prendre à 37 ans les rênes du groupe Rothschild and Co, banque d'affaires aussi discrète qu'influente.

David de Rothschild, l'actuel président exécutif de Rothschild & Co , laissera sa place à son fils, Alexandre de Rothschild. La succession sera proposée à la prochaine assemblée générale du 17 mai. Suite à ce changement, David de Rothschild prendra la place de son cousin, Eric de Rothschild, au conseil d'administration de l’entreprise. Il estime que son fils a acquis suffisamment d’expérience pour prendre la relève.

Alexandre de Rothschild, âgé de 37 ans, est le vice-président de l’entreprise depuis quatre ans. Il a quinze ans d’expérience dans la finance. Il a travaillé pour Bank of America et la banque Bear Stearns à New York. Il a ensuite rejoint l’entreprise familiale en 2008. Depuis 2013, il est administrateur dans plusieurs conseils du groupe.