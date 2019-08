Nouvelle étape pour NewB en vue de devenir un banque

La coopérative NewB convoque en assemblée générale extraordinaire ses 52.000 coopérateurs. A l'ordre du jour: la modification des statuts, condition sine qua none à l'obtention de la licence bancaire.

Neuf ans de quête

NewB, c'est une initiative vieille de neuf ans. Au lendemain de la crise financière, qui a vu le gouvernement se presser au chevet de nos grandes banques, des organisations s'étaient réunies avec la volonté de créer une "autre finance" . En 2013 des contacts avaient été pris avec les régulateurs, la BNB et la BCE, en vue d'obtenir la licence bancaire, mais sans succès.

Depuis, NewB poursuit sa quête et prend pied dans le secteur tantôt via le lancement d'une carte de crédit en maïs tantôt via une offre de gestion du flux de paiement.