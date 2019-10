Nouvelle offre d'engagement individuel de pension

Il s’agit d’un contrat par lequel le client pourra sélectionner des fonds externes ou des fonds internes collectifs, idéalement composés de Clean Share, soit les fonds sans rétrocession. "Son plus gros atout est qu’il est composé de ‘vrais’ fonds, et pas de fonds miroirs. L’investissement est non seulement transparent, mais aussi performant", étaye Filip Potteau. Cette sélection s’opère en fonction du profil du client, et le contrat s’avère "fiscalement et financièrement avantageux" tant pour l’entreprise que pour son dirigeant, selon ses concepteurs.