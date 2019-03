"On n'est qu'au début de l'industrialisation des services" (Max Jadot, BNPP Fortis)

"Il n'y a pas que le client qui change de comportement et passe de plus en plus au digital, il y a aussi l'efficacité opérationnelle qui s'accélère. Il y a un énorme changement technologique qui fait évoluer les services, pas seulement dans les banques, mais en général. Cela va faire évoluer tous les métiers de distribution de conseils, la banque et beaucoup d'autres."