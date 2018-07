On ne se bouscule pas pour racheter Société Générale Private Banking Belgium

Actifs en baisse

SocGen Private Banking Belgium affiche 6,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion , selon les comptes annuels 2017 déposés à la Banque nationale (BNB), en diminution de 7% par rapport à l’année précédente et en recul d’un bon milliard d’euros par rapport à il y a cinq ans. Ce qui fait dire à certains que la firme est trop petite pour intéresser les grandes machines belges, et trop grosse pour les petits acteurs.

Selon les comptes déposés à la BNB toujours, le produit net bancaire a reculé en 2017 de 3% sur un an à 46 millions d’euros, tiré vers le bas aussi bien par les revenus d’intérêt (-10%) que par les commissions (-1%). Le produit net bancaire avait déjà accusé le coup un an plus tôt (-15% en 2016), plombé là par une chute des revenus de commissions alors que la marge d’intérêt était encore en légère progression.

Rentable?

On notera également des provisions et réductions de valeur pour 1,1 milliard d’euros passées l’an dernier. Au final, le résultat net 2017 a atteint 593.000 d’euros l’an dernier, contre une perte nette de 1 million d’euros un an plus tôt. La rentabilité de la maison serait-elle peu évidente? C’est ce qu’estiment plusieurs sources dans le marché qui, du coup, ont préféré rester à distance du dossier.