"On s'est habitué à ce que la majorité des services bancaires soient gratuits, mais c'est fini"

Une décision que l'association belge de défense des consommateurs Test-Achats déplore, qui explique que la tarification des retraits effectués en dehors du réseau ING fait sortir le "Lion account" des comptes à vue les plus intéressants recensés sur le comparateur de Test-Achats, qui conseille dès lors qui changer de produit . L'association préconise par ailleurs que chaque banque propose au minimum un compte gratuit parmi ses produits.

"Avec cette annonce d’ING, le nombre de comptes vraiment gratuits diminue. Outre quelques comptes internet et quelques offres de niche, on en dénombre trois essentiellement: Keytrade KeyPack, DB E-Account et Argenta Girorekening, comprenant en outre une carte de crédit", détaille Test-Achats.