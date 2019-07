"Optima Banque n'aurait jamais dû faire faillite" (Jeroen Piqueur)

Le fondateur et dirigeant de la banque faillie, Jeroen Piqueur est formel. Il n'y avait aucune raison économique pour prononcer la faillite d'Optima Banque.

C'était il y a plus de trois ans. Le 7 juin 2016, la Banque Nationale de Belgique retirait la licence bancaire à Optima Banque. Dans la foulée, l'enseigne déposait le bilan, devenant l'une des faillites bancaires les plus retentissantes de ces dernières années en Belgique.

Les curateurs viennent d'émettre un nouveau rapport écrit sur leur travail. Ils font état de 83 millions d'euros récupérés par la vente d'actifs, mais d'une dette qui s'élève à 112 millions d'euros; un chiffre qui, selon eux, est encore appelé à se réduire pour atteindre environ 20 millions d'euros, mais qui n'est aujourd'hui que de 3 millions inférieur au niveau de départ.

Tous les déposants peuvent donc et doivent être dédommagés. Jeroen Piqueur Fondateur d'Optima

Les curateurs tentent ainsi de récupérer encore 1,5 million d'euros en Espagne auprès d'anciens partenaires d'Optima, mais ils sont toujours en attente d'un jugement.

A la publication de ce rapport, l'ancien homme fort de la banque et son fondateur, Jeroen Piqueur, a voulu réagir. Dans un mail adressé à la rédaction, il appelle "à remettre ces informations dans le contexte". Il indique ainsi que pour cette dette de 112 millions d'euros, il est important de distinguer les "dettes issues de la faillite", de celles "dues aux déposants."

Pourquoi Optima a-t-elle été forcée à la faillite?

Il ajoute qu'en termes d'actifs, il faut tenir compte des 92 millions d'euros déjà réalisés. Il convient également de noter que "le portefeuille d’assurances de quelque 15 millions d'euros a été vendu moins d’un million d’euros aux courtiers; et ce alors qu'il était valorisé à près de 30 millions d’euros."

Je remarque que les responsables des 275.000 actionnaires de Fortis et des 800.000 coopérateurs d'Arco profitent toujours d'une vie heureuse. Jeroen Piqueur

"Le bilan final des curateurs et ce qu'ils annoncent prouvent à plus d'un titre qu'il n'y avait aucune raison économique à la faillite d'Optima Banque", insiste Jeroen Piqueur. "Tous les déposants peuvent donc et doivent être dédommagés. Il est également injuste que tant de personnes -y compris les employés, les agents commerciaux et les investisseurs- aient subi des dommages en raison d'une faillite inutile. Sans parler de toutes les filiales et organisations caritatives qui ont été entraînées dans cette chute."

La belle vie des responsables Fortis et Arco

"Enfin", ajoute-t-il, "je peux dire que nous faisons face à deux poids et deux mesures. D'un côté, la question est de savoir pourquoi les dirigeants d'Optima, ma famille et de moi-même donc, sont attaqués si durement. Au sein de la banque Optima, chaque transaction était vérifiée par un comité de direction, le conseil d'administration, un comité d'audit, des auditeurs et un comité de rémunération. Et il y avait une obligation de déclaration mensuelle et trimestrielle à la Banque Nationale." Jeroen Piqueur insiste ainsi sur le fait qu'il lui a donc toujours été impossible d'opérer des transactions irrégulières à ses fins personnelles.

"D'un autre côté, je remarque que les responsables des 275.000 actionnaires de Fortis et des 800.000 coopérateurs d'Arco profitent toujours d'une vie heureuse. J'espère que rapidement on pourra faire la lumière sur les VRAIES (sic) raisons et les VRAIS motifs qui ont incité la Banque Nationale à pousser Optima à la faillite en lui ôtant les licences indispensables."