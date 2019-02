Orange Bank creuse ses pertes... et sa tombe en Belgique?

Un peu plus d'un an après son lancement en France, Orange Bank creuse ses pertes. De là à peser sur l’arrivée du service en Belgique?

L’heure est à un premier bilan pour Orange Bank. Un peu plus d'un an après son lancement en France, la banque mobile du géant mondial des télécoms comptait près de 250.000 abonnés fin 2018, ressort-il des résultats annuels du groupe, contre 100.000 encore fin février. Côté financier, la division a creusé sa perte d'exploitation à 169 millions d'euros pour un produit net bancaire en repli à 43 millions. Le groupe a déclaré envisager l'équilibre au bout de 5 à 6 ans.

Une situation qui pourrait peser sur l’arrivée du service en Belgique? On n’en est pas là. Non, l’opérateur s’en tient au planning évoqué en décembre déjà à Londres: une première incursion étrangère est prévue en Espagne, quand la Belgique devrait suivre sur la liste des chantiers, aux côtés de la Slovaquie et de la Pologne.