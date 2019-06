Oscars de la City: Degroof Petercam toujours leader en Belgique

Trois mois après avoir remporté le Super Award , prix décerné par L’Echo et de Tijd qui récompense le gestionnaire dont les fonds affichent les meilleurs résultats dans 15 catégories d’investissements, Bank Degroof Petercam a confirmé sa suprématie aux Extel Awards attribués par la profession. Une position de leader restée incontestée tout au long de la décennie.

Degroof Petercam est suivi de Puilaetco Dewaay Private Bankers (dont le PDG de la maison mère KBL, Peter Vandekerckhove, a démissionné la semaine dernière ), puis de Candriam et de KBC Asset Management , dans un classement inchangé par rapport à la saison dernière. Nouveau venu en cinquième position: Value Square .

La domination de Degroof Petercam persiste donc, malgré les récentes difficultés . Le bénéfice net de la banque privée a en effet chuté d’un tiers en 2018 par rapport à l’année précédente. Un résultat relativement bas et inédit depuis la fusion de Banque Degroof et Petercam en octobre 2015. "Dans un contexte de marchés défavorable, nos équipes sont à nouveau parvenues à générer des rendements à long terme supérieurs à la moyenne", indiquait la semaine dernière Philippe Masset, le CEO, dans le communiqué publié parallèlement aux résultats.

Les meilleurs professionnels

Pierluigi Lonero remporte le titre de meilleur professionnel pour la troisième fois. Un autre collaborateur de Degroof Petercam, Tom Demaecker , reste troisième. A noter que Puilaetco Dewaay Private Bankers place trois des siens dans le top 5: Ignace de Coene (2e), Danny Wittenberg (4e) et l’ancien spécialiste des marchés européens pour Candriam, Anne-Catherine Delaye-Noirot (5e).

Dans la catégorie des meilleures sociétés pour les relations avec les investisseurs, KBC reste leader et renforce son avance sur Anheuser-Bush InBev, avec 20,9% des voix contre 10,4%. Les deux groupes étaient coude à coude l’an dernier. Solvay, Unicore et Biocartis entrent dans le top 5.

Kurt de Baenst (KBC) est toujours considéré comme le meilleur professionnel dans les relations avec les actionnaires . KBC place deux autres collaborateurs ( Ilya Vercammen , 2 e , et Dominique Agneesens , 4 e ). Mariusz Jamka (Anheuser Busch InBev, 3e) et Antje Witte (UCB, 5e) complètent le quinté.

Johan Thijs toujours leader des CEO

Il est suivi de Carlos Brito (Anheuser Busch InBev), Dominique Leroy (Proximus), John Porter (Telenet) et Jean-Pierre Clamadieu (Solvay). Carlos Brito, dont le ratio rémunération contre salaire moyen de l’entreprise est le plus élevé du Bel 20 (x 92 en 2018), fait donc son retour dans le top 5.

Au palmarès des directeurs financiers , Rik Scheerlkinck (KBC) et Sandrine Dufour (Proximus) occupent toujours les deux premières places. Ils sont suivis de Felipe Dutra (Anheuser Busch InBev), Karim Hajjar (Solvay) et Christophe Boizard (Ageas).

Cinq femmes figurent dans le top 20 des différentes catégories individuelles, contre six l’année dernière.

A l'international

Au niveau international, dans la catégorie des courtiers, Exane BNP Paribas est leader du classement européen. HSBC est considéré comme le courtier qui progresse le plus rapidement en Europe. Bank of America Merrill Lynch est désigné comme le plus performant au niveau mondial.