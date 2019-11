Où sont les Flamands dans NewB?

Le projet NewB séduirait-il davantage les francophones que les Flamands ? En pleine campagne de récolte de fonds pour permettre à NewB de se muer en une banque éthique et durable, la Wallonie et Bruxelles semblent s'être mobilisées.

On note ainsi parmi les contributeurs les plus importants Finance&invest.brussels, le bras financier de la Région bruxelloise, et la Sowecsom, filiale de la SRIW bras financier de la Région wallonne. Mais jusqu'à ce jour, la PMV, le bras financier de la Région flamande, se montre discrète, voire totalement absente.