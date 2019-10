P&V et Ethias se disputent les assurances de Nandrin

La commune de Nandrin a cherché à confier globalement, via un marché public de services, une série de contrats d’assurance à une compagnie. En avril 2019, deux assureurs ont répondu à l’appel d’offres , Ethias et P&V Assurances. La commune adjudicataire a alors rencontré chacune des deux compagnies à une semaine d’intervalle pour détailler leurs offres avec elles.

Les choses semblent avoir été plus loin avec Ethias, puisque la commune lui a annoncé, par e-mail également, qu’elle souhaitait améliorer le contenu de son offre tout en précisant qu’elle voudrait discuter du prix et de quelques autres modalités. Suite à cela, la commune et Ethias se sont à nouveau rencontrées, puis la compagnie a déposé sa meilleure offre quelques jours plus tard.