Pas d'euphorie pour KBC après ses résultats supérieurs aux attentes

Pourtant, à première vue, le groupe de bancassurance méritait mieux à l’aune de ses résultats trimestriels. Ainsi, non seulement son résultat net de 793 millions d’euros est supérieur à la fois à celui de l’an dernier et à celui du trimestre précédent, mais il dépasse en plus largement le consensus des analystes, fixé à 739 millions d’euros. KBC a, en outre, relevé ses prévisions de revenus nets d’intérêts pour 2021 et a décidé de gâter ses actionnaires.