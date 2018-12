Pas de procès Fortis, "une décision pragmatique"

Après l'annonce par L'Echo ce jeudi selon laquelle le top management de Fortis échappera à un procès, faute de preuve et menaces de prescription, les réactions vont bon train. Le parquet s'est expliqué sur l'abandon des poursuites.

L'indemnisation des actionnaires lésés de Fortis était notre priorité, bien au-delà des coûts qu'engendrerait un tel procès, a indiqué Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles, lors d'un point presse destiné à expliquer les raisons pour lesquelles le ministère public avait décidé de ne plus requérir de poursuites contre sept ex-administrateurs de la banque (dont ses anciens président et CEO, Maurice Lippens et Jean-Paul Votron).

"De nombreuses personnes ont subi des dommages à la suite du démantèlement de Fortis Banque, et notre priorité était de veiller à ce que les actionnaires ayant subi des dommages soient rémunérés. Le procureur a donc pris une décision 'pragmatique' et continue de suivre le dossier. Il a aussi été tenu compte de cette transaction de 1,3 milliard d'euros, compensation due par Ageas et qui a été ratifiée par la justice néerlandaise. En conséquence de quoi, les actionnaires seront selon toute vraisemblance dédommagés", a indiqué la porte-parole du parquet.

Vue en plein écran Laurent Arnauts. ©BELGA

Je souscris à la position du parquet. Laurent Arnauts Avocat

Pour l'avocat Laurent Arnauts, cette décision du parquet ne veut pas dire que tout ceci n'a servi à rien. Ce dossier a contribué à la "plus grande transaction" jamais réalisée en Europe, d'après lui. Le cabinet Arnauts, qui représentait quelque 1.400 actionnaires "lésés" de l'ex-Fortis, a abouti à la résolution d'un dossier complexe, en 2016, qui opposait ses clients à l'assureur Ageas devant la justice néerlandaise. En mars 2016, Ageas, juridiquement l'héritier de Fortis Holding, avait en effet accepté de verser une somme globale de 1,3 milliard d'euros aux "actionnaires éligibles" couverts par la transaction, toutefois "sans reconnaître une quelconque faute". "Mes clients m'ont donné, par un vote à plus de 99%, instruction de soutenir la transaction avec Ageas, et de ne plus poursuivre le dossier pénal. Je souscris à la position du parquet selon laquelle ce dossier et nos efforts dans celui-ci ont contribué de façon importante à la plus grande transaction jamais réalisée en Europe, cela n'a donc pas servi à rien." Me Arnauts espère que le chemin ouvert par Ageas sera suivi dans d'autres dossiers financiers complexes du même genre.

Vue en plein écran Mischaël Modrikamen.