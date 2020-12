Paul De Winter passe le témoin à Michel Buysschaert chez Delen

La vue sur la métropole anversoise est imparable depuis les bureaux de Delen, situés au onzième étage d’un bâtiment sis le long du ring d’Anvers. "Par beau temps, on peut même voir l’Atomium", lâche Michel Buysschaert , qui a intégré le comité de direction de la banque privée en octobre.

Michel Buysschaert prend le relais de Paul De Winter . Après plus de trente années de service, dont cinq comme CEO, ce dernier tirera sa révérence en tant que membre du comité de direction le 31 décembre prochain. Il ne quittera cependant pas totalement la maison, puisqu’il demeurera président du conseil de Cadelam , le gestionnaire de fonds de Delen. "Je resterai de la sorte en contact avec les clients, une de mes passions", se réjouit-il.

Croissance continue

Les résultats de Delen au troisième trimestre soutiennent l’optimisme des deux dirigeants. La banque gère actuellement près de 32 milliards d’euros d’actifs en Belgique pour le compte de plus de 38.000 clients, un record. "Nous représentons actuellement environ 10% du marché, mais nous pouvons dépasser les 15% à terme", estime Michel Buysschaert.

Paul De Winter tire sa révérence après plus de trente ans chez Delen.

Pas moins de 85% de ces actifs sont gérés de manière discrétionnaire. C’est là un héritage de Paul De Winter, qui a développé ce type de gestion au sein de l’institution. C’est aujourd’hui devenu une marque de fabrique pour Delen, même si cette manière de procéder demande parfois plus d’efforts pour convaincre le client. "Il faut parfois oser dire non aux clients", estime Paul De Winter. "En cette période de crise, nous devons parfois les persuader de rester calmes et les protéger contre eux-mêmes en restant investi dans les marchés", embraie Michel Buysschaert.