Peter Adams est le nouveau CEO d'ING Belgique

La banque orange était à la recherche d'un nouveau patron depuis la fin du mois de juin et l'annonce du retrait d'Erik Van Den Eynden . Après trente ans passés au sein de l'enseigne, le CEO avait décidé de quitter l'établissement à la suite d'une décision personnelle.

ING Belgique a jeté son dévolu sur Peter Adams , actuellement managing director et senior partner du Boston Consulting Group , où il est en charge de la direction de la division européenne People and Organisation.

Spécialiste du secteur bancaire belge

Gantois, âgé de 44 ans, Peter Adams est un spécialiste de la finance internationale et du secteur bancaire belge en particulier. "Il a conseillé des banques Retail et commerciales ainsi que des assureurs sur un large éventail de questions relatives notamment à la stratégie, aux opérations et à la transformation", commente la banque dans un communiqué de presse.