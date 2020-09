Peter Blom, le plus durable des banquiers...

"Ce qui m'a tout de suite attiré chez Triodos, c'est cette volonté de changer le monde avec une certaine vision sociale. Cela correspondait à ma vision du monde. Et pour changer le monde, je pensais qu'il fallait est d’être le plus proche possible des flux d’argent ", dira-t-il plus tard.

Une start-up, une curiosité

Et puis, la petite banque est devenue grande. Elle est partie à la conquête d'autres marchés. La Belgique fut la première succursale ouverte en 1993. Le Royaume-Uni a suivi en 1995, l'Espagne en 2004 et enfin la France en 2013.

Aujourd'hui, la banque affiche plus de 720.000 clients, un bilan de 13 milliards d'euros et près de 19 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Les défis sont là

Comme indiqué, l'enseigne n'a plus l'apanage des produits financiers durables. D'autres se sont engouffrés dans la brèche mettant la banque face à un dilemme: devenir plus grande et moins verte au risque de perdre son ADN? Devenir plus grande, plus risquée et voir ses coûts de régulation croître?