Peter Devlies, CEO d'AXA Banque: "Nous n'allons pas diffuser du cyclisme sur notre app"

La semaine prochaine verra les grandes enseignes KBC, Belfius et ING publier leurs résultats semestriels, dans lesquels les observateurs scruteront avec attention les lignes réservées aux provisions et aux réductions de valeur .

AXA Banque a ainsi enregistré un résultat opérationnel net supérieur de 10% par rapport à l'année passée. Une performance qui a été rendue possible par des investissements pertinents et une efficacité accrue, selon Peter Devlies. "Je suis fier de ce que nous avons accompli. Nous sommes toujours là et semblons résister aux crises."