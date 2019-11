Philippe Voisin (Crelan) "Je ne crois pas à la mort des agences"...

Le patron de la banque coopérative revient sur les raisons du rachat d’Axa Banque. "On a étudié la possibilité du ‘stand alone’, mais on ne voulait pas devenir une banque zombie."

Après l’effervescence des négociations, la tension est (un peu) retombée au siège anderlechtois de Crelan. Il y a un mois, la banque coopérative a racheté Axa Banque à l’assureur français. En attendant la suite des opérations et le bouillonnement de la fusion concrète, Philippe Voisin nous reçoit pour expliquer les raisons de ce chèque de 540 millions d’euros.

Commençons par le commencement. Pourquoi fallait-il racheter Axa Banque?

Il y a d’abord des convictions. Rien n’est pire que l’immobilisme. L’environnement est en train de changer durablement: le consommateur veut de plus en plus d’immédiateté, ce qui implique de la digitalisation et donc des investissements, la pression réglementaire est de plus en plus forte, les incertitudes économiques sont à l’origine de taux d’intérêt bas et durablement bas. Ces éléments font pression sur les revenus à la baisse et sur les coûts à la hausse. Inéluctablement se pose la question de la taille critique et de la diversification des revenus. Il y a ensuite les circonstances: le groupe Axa souhaitait vendre sa banque et Crelan cherchait un partenaire en matière d’assurance non-vie, capable d’évoluer sur ses trois marchés que sont les particuliers, les professionnels et l’agriculture. L’opportunité s’est présentée.

Crelan devait nécessairement grandir?

On a étudié la possibilité du ‘stand alone’, on aurait certainement pu tenir des années mais on ne voulait pas devenir une banque zombie, avec beaucoup de capitaux propres mais peu d’avenir. On a estimé que, oui, on sera plus forts avec un actif proche des 50 milliards d’euros et une part de marché supérieure sur toute une série de produits, 13% en crédits hypothécaires. Mais un autre élément joue: avec les taux bas, les banques souffrent de plus en plus d’une atrophie de leur chiffre d’affaires naturel, la marge d’intérêt. D’où la nécessité de trouver d’autres sources de revenus. Les assurances sont une source de commissions que nous allons développer grâce à ce partenariat long terme (12 ans, extensible à 20 ans) avec la première compagnie d’assurances en Belgique et au monde. Cela devrait nous permettre d’augmenter de 30 à 40% la part de nos revenus de commissions et de diminuer d’autant les revenus d’intérêt.

Diriez-vous que vous avez payé cher?

Aujourd’hui, la valorisation des banques européennes se fait à 0,7 fois les fonds propres (aux Etats-Unis c’est 1,6 à 1,9). Nous payons 540 millions d’euros, soit 0,5 fois les fonds propres d’Axa Banque. C’est un prix correct.

Vue en plein écran Philippe Voisin ©Dieter Telemans

Mais le deal comporte d’autres éléments, notamment un accord de distribution des produits non-vie d’Axa pendant 12 ans, voire extensible à 20 ans. Cela vaut beaucoup d’argent…

Oui, mais c’est gagnant-gagnant. Si nous vendons beaucoup de produits Axa, Axa est gagnant et Crelan aussi puisque nous conservons une partie des commissions. C’est l’intérêt de ce deal. Axa aurait pu vendre à un fonds de private equity qui aurait sans doute mis davantage sur la table, mais sans cette dimension commerciale dans la durée.

Quelle est la rentabilité visée pour l’ensemble?

Le rendement des fonds propres de Crelan et d’Axa Banque est actuellement de 5 à 6%. Les deux réunis, nous tablons sur un rendement de 7 à 8% à un horizon de 3 à 4 ans. C’est une approche prudente. Mais je préfère avoir des objectifs conservateurs et les atteindre plutôt que viser trop haut.

Avec un tiers des agences Crelan et Axa à moins de 500 mètres l’une de l’autre, il va forcément y avoir une grosse rationalisation du réseau, n’est-ce pas?

Oui, c’est évident. Ceci dit, nous avons déjà réduit notre réseau Crelan de 37% au cours des sept dernières années et ce, sans provoquer la moindre vague. Cela va se poursuivre, inéluctablement. Mais n’allons pas trop vite en prétendant que la banque de demain, c’est le smartphone et rien d’autre.

"Ne soyons pas prisonniers des discours tout faits des consultants."

Vous n’y croyez pas?

Je lis beaucoup de choses sur la mort des réseaux physiques. Je n’y crois pas. Les opinions sont catégoriques mais elles ne sont pas étayées. Ne soyons pas prisonniers des discours tout faits des consultants. Selon moi, les agents indépendants assurent la proximité avec le client. Ils sont votre ancrage territorial et ont une sensibilité entrepreneuriale, étant eux-mêmes chefs d’entreprise. Ce sont des atouts très importants. Or, si les taux restent bas et durablement bas, ce dont je suis convaincu, le conseiller va gagner en importance, en pertinence. Certains agents ont aussi une fiduciaire, cela veut dire que la palette de services s’étend au conseil fiscal, vous voyez la valeur ajoutée! Contrairement à d’autres, je ne crois pas qu’un chatbot ou un call center va pouvoir demain vous conseiller finement sur vos besoins, vos projets. Oui, il faut se réinventer, investir dans la technologie et professionnaliser davantage. Mais si l’immédiateté domine aujourd’hui, la proximité a encore toute sa raison d’être.

OK mais quelle sera la réduction du réseau?

Tout dépendra de l’efficacité, de la compétence et de la loyauté des agents. On va rationaliser, immanquablement, et on travaillera avec les meilleurs. Mais cela se fera dans le temps. Nous allons regrouper des agents, mais nous parlons d’indépendants. Avec des salariés, vous regroupez, vous fermez et tant pis pour ceux à qui cela ne plaît pas. Les agents indépendants, eux, doivent trouver un terrain d’entente. Autrement dit, inutile de se précipiter. N’oublions pas non plus que leur rémunération est fonction de leurs ventes. S’ils vendent beaucoup, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous.

"Ne jouons pas les bisounours. Mais si je me fie aux départs naturels, cela se fera en souplesse."

Et du côté des deux staffs salariés (700 de chaque côté): rationalisation aussi?

Oui, ne jouons pas les bisounours. Mais si je me fie aux départs naturels, cela se fera en souplesse.

Allez-vous en profiter pour renégocier les conditions de rémunération des agents?

Il y aura harmonisation, oui. Mais il est prématuré d’en parler aujourd’hui. Notre calendrier, c’est la signature en juin 2020 puis l’intégration qui prendra deux ans. Veillons à ne pas ouvrir tous les feux en même temps.

Fusionner deux entreprises, c’est un gros travail. Le risque n’est-il d’être centré sur des questions internes pendant deux ans?

C’est un vrai risque. Raison pour laquelle "business as usual" est ma priorité numéro un. Je l’explique à tout le monde dans la banque. L’intégration et la transformation viennent ensuite.

Comment financez-vous cette acquisition?

Les 540 millions d’euros de l’achat sont financés sur fonds propres, les investissements futurs se feront entre autres sur les marchés.

Vue en plein écran Philippe Voisin ©Dieter Telemans

La place des coopérateurs s’en trouvera-t-elle réduite à l’avenir?

Non. Nous ne faisons pas appel aux coopérateurs pour financer cette acquisition, mais Crelan n’en reste pas moins une banque coopérative. Ce sont nos racines et c’est notre avenir. Dans le futur, nous devrons d’ailleurs rendre cette dimension coopérative plus visible.

