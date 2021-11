Phishing: Eva De Bleeker demande un plan d'action clair au secteur bancaire

Après avoir bloqué leur carte de banque, les personnes victimes de phishing (une forme de fraude en ligne) oublient souvent de bloquer les applications et comptes bancaires.

Le blocage d'un compte bancaire victime de phishing doit se faire plus rapidement et plus facilement, dit la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker, qui demande un plan d'action aux banques.

Eva De Bleeker, secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, a réclamé lundi du secteur bancaire un plan d'action clair pour permettre aux clients des banques de bloquer leur compte plus rapidement et plus facilement lorsqu'ils sont victimes d'hameçonnage (en anglais "phishing"), une forme de fraude en ligne.

La secrétaire demande au secteur bancaire de trouver une solution à deux problèmes récurrents que rencontrent les consommateurs victimes de phishing: d'une part, l'inaccessibilité de certaines institutions financières le soir et le week-end et, d'autre part, la clarté de la procédure à suivre.

"Toute personne victime de phishing doit immédiatement contacter Card Stop, ainsi que sa banque. La première action bloquera les cartes bancaires, la seconde l'application et les comptes bancaires. Cette dernière action est souvent oubliée dans l'agitation qui règne lorsqu'une personne est victime d'une fraude en ligne", ce qui permet aux fraudeurs de transférer de l'argent sur d'autres comptes, a expliqué Mme De Bleeker (Open Vld).

Accessibles 24h/24 et 7J/7

Selon la secrétaire d'État, les consommateurs qui pensent à notifier leur banque devraient également pouvoir la contacter en dehors des heures de bureau. Celle-ci demande, dans un premier temps et d'ici la fin de l'année, d'encourager les membres du secteur bancaire d'être accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. "Il est essentiel que les consommateurs puissent bloquer leurs comptes personnels à toute heure du jour ou de la nuit et donc d'avoir le contrôle de leurs finances. Il y a déjà des banques qui le font, donc à long terme les autres seront encouragées à le faire aussi", a-t-elle souligné.

À partir de la fin de cette année, lorsqu'une carte bancaire sera bloquée, le site web de Card Stop redirigera vers une page qui indique clairement comment (mail; téléphone, ...) contacter quelle banque afin de bloquer les comptes et les applications. La secrétaire d'État souhaite que cette procédure soit rendue plus intuitive d'ici juin 2022.

