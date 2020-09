Pierre Crevits, CEO de Dexia: "La crise du coronavirus n'est pas un problème structurel pour Dexia"

Depuis l’implosion de Dexia en 2012, le géant financier franco-belge n’a qu’un seul objectif: démanteler le groupe aussi rapidement et de manière aussi structurée que possible. Mais la crise du coronavirus qui a éclaté au cours du premier semestre a freiné la réduction du bilan. Le 30 juin, le total bilantaire consolidé de Dexia-groupe se montait à 121,2 milliards d’euros, soit nettement moins qu’un an plus tôt (134,6 milliards d’euros), mais légèrement supérieur par rapport à fin 2019, où il se montait à 120,3 milliards d’euros.