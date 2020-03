Pierre Crevits en pole position pour le poste de CEO de Dexia

Le kern doit choisir ce vendredi matin un nouveau CEO pour la banque résiduelle Dexia. Selon plusieurs sources, Pierre Crevits, de la BNB, est en pole position.

C'est à la Première ministre et à ses vice-Premiers de prendre la décision finale, mais Pierre Crevits est le numéro un de la "shortlist"' qui a été élaborée par un chasseur de têtes pour le poste de CEO de Dexia, devant Bart Bronselaer, actuellement CEO ad interim de Dexia, et Alexandre De Geest, administrateur général de l'administration de la Trésorerie. "Et la probabilité que le gouvernement ne suive pas cet avis est vraiment réduite", ajoutent des sources bien placées.

Pierre Crevits est un spécialiste des statistiques macroéconomiques, et secrétaire général de la Banque nationale de Belgique (BNB). Il préside le comité scientifique sur les comptes nationaux de l'Institut des comptes nationaux (ICN). Il fait partie du comité de pilotage qui, depuis des années, suit les évolutions de Dexia pour le compte du Fédéral. Il connaît donc bien le dossier. Pierre Crevits a été étroitement impliqué dans toutes les négociations entre Belges et Français sur la banque résiduelle.

"Nous ne pouvions plus attendre. Ce n'est pas parce que le gouvernement est en affaires courantes que Dexia l'est aussi." Une source gouvernementale

La désignation d'un successeur à Wouter Devriendt, l'ancien CEO parti pour la banque italienne Unicredit, traîne depuis un certain temps déjà. Pour un gouvernement en affaires courantes, et donc avec des pouvoirs limités, la nomination d'un haut banquier n'est pas une affaire évidente. "Mais dans l'intérêt de Dexia, nous ne pouvions plus attendre. Ce n'est pas parce que le gouvernement est en affaires courantes que Dexia l'est aussi", explique une source gouvernementale.