Plus aucun frais pour les paiements par carte

Les consommateurs ne devront plus s’acquitter de frais supplémentaires pour des transactions électroniques, que ce soit par Bancontact, Maestro, Mastercard ou encore Visa. Même lorsqu’il s’agit de petits montants, le marchand ne pourra plus compter des frais. Le projet de loi, qui émane du ministre de l’Économie, Kris Peeters (CD & V), a obtenu vendredi le feu vert du gouvernement fédéral. Il n’est rien d’autre que la transposition d’une directive européenne.

"Nous voulons continuer à encourager les paiements par voie électronique" , a expliqué Kris Peeters, soulignant le gain en sécurité tant pour le commerçant que pour le client du fait que moins de cash circule. "De plus, le paiement électronique permet de combattre plus efficacement la fraude fiscale" , a-t-il ajouté.

Le coût d’un terminal

Le SNI, que le ministre affirme pourtant avoir consulté (de même que l’UCM et l’Unizo), redoute pour sa part que cette mesure ait des effets négatifs pour le consommateur. Si on interdit de compter des frais, 5% des commerçants se débarrasseront de leur terminal de paiement, obligeant les consommateurs à payer en cash. Et 4% des commerçants refuseront que leurs clients paient par carte bancaire si le montant total est inférieur à 10 euros. La présidente du SNI, Christine Mattheeuws, pointe l’aspect coût: "Cela coûte pas mal d’argent aux commerçants pour permettre les paiements électroniques. Il doit non seulement acheter un terminal, mais également payer les frais d’abonnement, d’entretien et de transaction. Cela représente un investissement, même si depuis 2016, une déduction fiscale majorée de 13,5% est d’application pour les commerçants qui achètent un système de paiement électronique."