Pour KBC, le scénario du pire ne se matérialisera pas

Même si de nombreuses entreprises ne survivront pas à la crise, Johan Thijs, le CEO du bancassureur, estime que les réductions de valeur n'atteindront pas les prévisions les plus pessimistes.

"Nous sommes plus optimistes qu'il y a un an, mais nous restons prudents." Interrogé sur le véritable impact de la pandémie et de la crise à l'occasion de la présentation des résultats annuels de KBC (bénéfice net de 1,44 milliard d'euros en 2020), son CEO Johan Thijs n'a pas voulu verser dans la sinistrose. "Nous ne devrons pas utiliser notre scénario le plus pessimiste."

Le bancassureur a enregistré une réduction de valeur sur crédits de 1,074 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020 (dont seulement 75 millions d'euros pour le dernier trimestre), alors que son hypothèse du pire tablait sur un montant de 1,6 milliard d'euros. "Le véritable impact du coronavirus sur le portefeuille de crédits doit encore se faire sentir", prévient Johan Thijs.

Les différentes mesures prises par les autorités et le secteur bancaire depuis près d'un an ont joué leur filet de sécurité, mais celles-ci vont progressivement s'éteindre au cours de l'année. "En 2019, il y a eu quelque 10.000 faillites en Belgique, alors qu'il y en a eu moins de 7.000 l'an passé" malgré une récession record, a fait remarquer Johan Thijs. "Cela signifie que la situation actuelle est irréelle. Il serait naïf de penser que toutes les entreprises vont s'en sortir."

Le banquier a cependant souligné les efforts que son enseigne a réalisés pour soutenir l'économie. L'an passé, elle a accordé un report de remboursement à plus de 36.000 entreprises belges pour six milliards d'euros de crédit, fait-il valoir. Actuellement, un peu moins de trois milliards d'euros sont encore sous moratoire.

De la même manière, la production de crédits n'a pas ralenti au cours du dernier trimestre, avec un milliard d'euros octroyés aux professionnels, soit 250 millions d'euros en plus que sur la même période l'année précédente. "Nous sommes donc à un niveau plus élevé que lors de l'année 'normale' 2019."

Stratégie numérique

Johan Thijs est également revenu sur le développement de la stratégie numérique de KBC, baptisé "Differently, The Next Level". Quelque mois après le lancement de Kate, l'intelligence artificielle qui assiste ses clients sur son application mobile, KBC va encore accélérer ses efforts en la matière. Le groupe a indiqué qu'il compte investir 1,4 milliard d'euros dans ce but dans les trois prochaines années.

Depuis 2017, le bancassureur a consacré 1,5 milliard d'euros à sa mue numérique. Des moyens qui lui ont permis de développer une application mobile qui récolte des scores élogieux dans les analyses menées par les cabinets de conseil et de consultance. "Les investissements importants que nous avons consacrés à la transformation digitale ces dernières années portent clairement leurs fruits", affirme le groupe.

Distribution de dividendes

La politique de dividendes de l'établissement a par ailleurs été revue. Comme elle l’avait annoncé, KBC suit les recommandations de la Banque centrale européenne (BCE) quant à la question du dividende. Elle distribuera un coupon de 0,44 euro par action en mai prochain.

En fin d’année, le bancassureur a l’intention de distribuer un dividende brut supplémentaire de deux euros par action, mais cette décision demeurera tributaire des recommandations émises par la BCE. Si les restrictions sont levées, l’établissement pourra donc gâter ses actionnaires avec un dividende supplémentaire de deux euros par action.

Enfin, en marge de ses résultats, KBC a également annoncé l'acquisition des activités assurance-vie et assurance-pension de NN Group en Bulgarie. KBC y est déjà présent via sa filiale DZI, qui emploie 138 personnes et compte 400.000 clients.