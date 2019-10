Pour l'épargne, les paroles ne valent pas les actes

Trois quarts des Belges mettent de l’argent de côté, et le rendement est leur priorité. Pourtant, 85% des personnes interrogées privilégient le livret pour placer leur bas de laine.

" Un bon rendement. " Pour 70% des Belges, c’est le critère le plus important à avoir en tête au moment de placer son épargne. Ceux-ci sont néanmoins une écrasante majorité à plébisciter le compte d’épargne pour loger leurs deniers , selon le cinquième Observatoire "Les Belges, leur épargne et les investissements durables" de CBC Banque & Assurance.

Un constat plus que paradoxal puisque le livret… fait actuellement perdre de l’argent. Avec un taux d’intérêt minimum légal de 0,11% appliqué par la majorité des acteurs bancaires du pays (personne ne propose plus de 0,8%, selon guide-epargne.be) et un taux d’inflation qui devrait atteindre 1,5% cette année selon le Bureau du plan, le compte d’épargne affiche de facto un rendement négatif.