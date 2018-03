Pour les agences BNP Paribas Fortis, la révolution ne fait que commencer

Si cela ne tenait qu’à lui, le patron du retail banking ramènerait le nombre d’agences entre 150 et 250 à l’horizon 2025. Et ce ne serait plus vraiment des agences…

"Quand on me demande comment je vois notre réseau en 2025, je réponds: dans un monde idéal, je le vois avec 150 à 250 points de contact." Cette vision est celle de Michaël Anseeuw, le patron du retail banking de BNP Paribas Fortis , la première banque du pays. Il l’a notamment exposée en interne, lors d’un séminaire avec les syndicats en décembre dernier, a appris L’Echo.

Cette approche dénote une ambition de changement qui va bien au-delà d’une réduction régulière du nombre d’agences, comme on l’observe depuis des années dans tous les grandes enseignes. Si on suit Michaël Anseeuw, on n’a encore rien vu en matière d’évolution du réseau.

"Quand je parle de 150 à 250 points de contact, je ne parle pas d’un objectif déjà fixé, nous dit-il lorsqu’on lui demande de préciser son approche. Il n’y a rien de tel sur la table et c’est d’ailleurs impossible à faire: l’évolution d’un réseau dépend de facteurs qui ne s’anticipent pas dix ans à l’avance, comme le comportement du client ou ce que va faire la concurrence. C’est plutôt une réflexion que je partage avec ceux qui m’interrogent sur ce point."

Ce qui est fixé, c’est que BNP Paribas Fortis a commencé l’année avec 748 agences et veut la terminer avec 680 points de vente. Ce qui signifie que le réseau aura diminué de 9% en un an. Et pour la suite? "Les plans pour 2019 seront seulement établis lors du second semestre", indique le banquier. De fait, un nouveau round de négociations avec les syndicats se tiendra après l’été. En attendant, les représentants du personnel ont eu l’occasion de se familiariser avec la vision idéale du manager.

50% de ventes directes en 2020

Elle va de pair avec une accélération de la banque digitale. "L’objectif est clair et net, il est de développer fortement les ventes en direct. Fin 2018, nous visons 35% de ventes par les canaux digitaux et 50% en 2020. Nous ne voulons pas nous passer du contact physique. Au contraire, nous développons un modèle hybride – on parle de phygital."

Fin 2017, BNP Paribas Fortis en était à 31,2% de ventes directes, essentiellement dans les produits courants (comptes à vue, cartes…) et dans les produits de placement, où plus d’une vente sur trois (38%) se passe de l’agence. On n’en est pas là dans les crédits (8%) et les assurances (12%). "Les ventes à haute valeur se font encore principalement dans le réseau physique ou hybride, c’est-à-dire avec du face-à-face et puis l’administratif qui se fait à distance." Mais la banque travaille à développer le digital pour ces produits-là aussi, nous dit-on.

"Eduquer au digital"

BNP Paribas Fortis travaille aussi à "éduquer les clients" sur l’usage du web et de l’app pour leurs affaires bancaires. C’est l’idée derrière l’agence be.connected que la banque a lancée en décembre dernier, rue Neuve, à Bruxelles. Un point de contact situé à proximité d’une grande agence (celle de la place De Brouckère) où les employés sont équipés de tablettes "pour guider les clients dans le monde digital", selon la banque. Sur le mode: savez-vous que vous pouvez faire telle ou telle opération par vous-même avec votre smartphone? Voici comment faire…

Cette agence sera suivie d’autres. "Si l’analyse en cours actuellement s’avère positive, il est possible que nous ouvrions un autre be.connected cette année, probablement à Malines, indique Michaël Anseeuw. D’autres villes ont le potentiel: Bruges, Courtrai, Mons…"

Au rayon nouveautés, la banque va également ouvrir cette année à Liège et Namur deux nouveaux flagships (après Bruxelles-Porte de Namur et Gand), soit de grandes agences-vitrines où l’offre digitale est largement mise en valeur.

Préfigurent-elles les agences de demain? Michaël Anseeuw évite volontiers le terme d’agence. "À l’avenir, on va aller vers des co-working stations, où les banquiers et les clients se retrouvent quand nécessaire et où les fonctions digitales et traditionnelles d’une banque se combinent. Les banquiers de demain seront beaucoup plus mobiles et orientés vers le conseil."