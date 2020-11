Pourquoi le secteur bancaire européen est-il en ébullition?

Un talon persiste

On a vu ces derniers mois le rapprochement des espagnoles Bankia et Caixa ou Unicaja et Liberbank, et entre les italiennes Sanpaolo IMI et UBI Banca. Désormais, BBVA se dit en discussion pour la reprise de Sabadell .

Il y a aussi les rumeurs sur Credit Suisse et UBS ou Société Générale et BNP Paribas.