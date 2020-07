Près de 40.000 clients de BNPPFortis ont bénéficié de moratoires

Dans son rapport, le groupe français indique que ses activités de banque de détail en Belgique, via BNPPFortis, enregistrent également une bonne progression. Quelque 40.000 clients ont ainsi bénéficié de moratoires au 30 juin . La banque a pris contact avec 94% de ses clients professionnels pour évaluer leurs besoins face à la crise, ajoute-t-elle.

La maison mère se félicite de son activité commerciale, avec notamment 4,6% d'augmentation de la production de crédits , notamment dans l'immobilier et les prêts aux entreprises.

Malgré ces indicateurs au vert, le produit net bancaire est en baisse de 4,9% en Belgique, à 835 millions d'euros , avec des revenus net d'intérêt en baisse de 7,1%. "La hausse des volumes de crédit ne compense que partiellement l’impact de l’environnement de taux bas et la moindre contribution des filiales spécialisées", précise BNP Paribas.

Le trading à la rescousse

Au niveau du groupe, le contexte de pandémie et de crise internationale en cours a engendré une hausse du coût du risque , qu'elle relève de 65 points de base, dont 15 pour provisionnement ex-ante, ce qui correspond à un montant de 329 millions d'euros.

Les bonnes performances de l'enseigne trouvent leurs explications dans les revenus tirés du trading : ceux-ci ont bondi de pas moins de 154% au deuxième trimestre. BNP Paribas explique ces bons résultats par l'augmentation des volumes de titres de dette vendus par les gouvernements et les entreprises en cette période de crise. Elle fait ainsi mieux que quasiment toutes ses concurrentes de Wall Street, à l'exception de Morgan Stanley.

Ces résultats compensent la baisse de 53% des transactions sur le marché des actions, une chute plus sensible que ce que les analystes avaient prévu. Dans le secteur des produits dérivés et des hedge funds, la banque fait toujours face à un marché difficile.