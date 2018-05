Près de 800 emplois à la trappe chez RBS

La banque RBS, dont l'Etat britannique détient plus de 70% du capital, va fermer 162 agences à la suite d'un examen de son réseau en Angleterre et au Pays-de-Galles.

Cent-neuf agences RBS seront fermées dès la fin juillet et en août et 53 autres en novembre. Ces 162 fermetures entraîneront la suppression de 792 emplois , mais la banque promet de faire "en sorte que les licenciements secs soient réduits au minimum".

RBS n'est le seul établissement du secteur à faire de telles coupes dans ses effectifs. Lloyds Banking Group, leader du crédit immobilier au Royaume-Uni a pris des mesures similaires. La Royal Bank of Scotland et la Lloyds ont supprimé au total 3.600 emplois depuis décembre. Le but étant de réduire leurs coûts et de numériser leurs opérations face à une concurrence elle-même de plus en plus dématérialisée.