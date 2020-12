Prolongation de la garantie d'Etat en vue pour Dexia

Dexia n'est pas morte en 2011. Le cataclysme financier avait bien failli emporter l'ancien Crédit Communal avant que la Belgique, la France et le Luxembourg ne la sauvent de la faillite. Pour plus de trois millions d'épargnants, Dexia Banque a alors été remplacée par Belfius en tant qu'établissement commercial. Mais le holding demeure depuis lors un établissement en résolution ordonnée, qui emploie toujours quelque 600 personnes.

Encore des années de travail

La nouvelle garantie s'élèvera à 75 milliards d'euros et va courir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031. Le Luxembourg ne fait plus partie de l'accord, Dexia n'ayant plus aucune activité au Grand-Duché depuis 2012 et la vente de sa filiale Banque Internationale. En conséquence, la participation de la Belgique augmentera légèrement au sein de cette garantie, passant de 51,41% à 53%, ce qui signifie que l'Etat fédéral assumera une charge de 39,75 milliards d'euros dans la nouvelle garantie. Le solde est pris en charge par la France.